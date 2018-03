Biglietti finale Champions League 2018: tagliandi in vendita, i tifosi della Roma sognano

Biglietti finale Champions League 2018 in vendita. Sul suo sito ufficiale la Uefa ha annunciato che da giovedì 15 marzo sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere all'atto finale della più importante manifestazione per club a livello europeo e che si disputerà al NSC Olimpiyskyi Stadium di Kiev il prossimo 26 maggio.

Comincia la vendita dei biglietti destinati al cosiddetto "pubblico neutrale", quello cioè composto dagli appassionati. Giovedì 22 marzo si concluderà questa prima fase di prevendita, quindi si procederà al sorteggio. Ogni persona potrà richiedere un massimo di due biglietti.

I richiedenti verranno informati via email entro venerdì 6 aprile sia in caso di esito positivo che negativo. I tifosi potranno inoltre controllare lo stato della richiesta sul portale biglietti inserendo le proprie credenziali per l'accesso. I biglietti verranno spediti tramite corriere non oltre l'inizio di maggio. Qui tutte le informazioni al sito ufficiale dell'Uefa.