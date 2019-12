Euro 2020, caccia ai biglietti per vedere l'Italia all'Olimpico

E' già caccia per i biglietti per Euro 2020. La Uefa ne metterà in vendita sul suo sito ufficiale un milione, a partire dalle 14 del prossimo 4 dicembre, per i tifosi delle 20 squadre già qualificate alla fase finale. La domanda è molto forte, se si pensa che, come hanno fatto sapere da Nyon, si sono già registrate 19 milioni di richieste.

L'Italia, sorteggiata nel gruppo A, farà l'esordio all'Olimpico di Roma il 12 giugno contro la Turchia. Poi le altre gare, sempre nella Capitale, contro Svizzera e Galles.

"Abbiamo 12 paesi con 12 gusti diversi, sarà un'atmosfera completamente diversa e penso che i fan lo apprezzeranno", si è detto sicuro Martin Kallen, ceo di Uefa Event. Gli stadi più "convenienti" saranno quelli di Baku, Bucarest e Budapest, dove il biglietto di curva costerà 30 euro. Nelle altre 9 città ospitanti, Roma compresa, il tagliando della categoria meno cara si pagherà 50 euro.

Le informazioni per i biglietti di Euro 2020

Fase a gironi: Copenaghen (14.000 biglietti riservati ai i tifosi delle squadre partecipanti)

Fase a gironi: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublino, Glasgow e San Pietroburgo (20.000 biglietti)

Fase a gironi: Monaco di Baviera, Roma (24.000)

Fase a gironi: Londra (28.000)

Ottavi di finale: Amsterdam, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow e Londra (12.000)

Quarti di finale: Baku, Monaco di Baviera, Roma e San Pietroburgo (12.000)

Semifinali: Londra (24.000)

Finale: Londra (26.000)

Ciascuna federazione partecipante ha delle proprie condizioni per richiedere i tagliandi. I tifosi potranno candidarsi per i biglietti della fase a gironi o per i biglietti ‘Follow my Team’ che permettono di assistere a una partita della fase a eliminazione diretta della propria squadra indipendentemente dalla città in cui si giocherà la gara. Se la propria squadra sarà eliminata prima della partita, i tifosi verranno rimborsati. Qui tutte le informazioni.