Cresce l'attesa per 'Di Padre in Figlio 2018', sarà festa laziale all'Olimpico

Tifosi ed ex calciatori della Lazio tutti sotto un'unica bandiera: quella biancoceleste. Il mondo laziale si appresta a vivere l'evento 'Di Padre in Figlio 2018' che riempierà l'Olimpico il prossimo 4 giugno. Ospiti speciali saranno i giocatori del West Ham United Legends che si confronteranno sul campo in una gara amichevole contro una selezione di ex giocatori della Lazio.

Nella stessa serata, si affronteranno le compagini femminili del West Ham e della Lazio Women. Numerosa e spettacolare sarà la presenza delle ragazze e dei ragazzi della Curva Nord dimostrando come sempre di essere il dodicesimo uomo in campo, ma il numero 1 in Italia.

Una serata, dunque, che vedrà protagonisti tutti coloro che hanno come comun denominatore l’amore e la passione per i colori biancocelesti. La conduzione dell'evento è affidata a Pino Insegno e Manila Nazzaro. Pochi i biglietti ancora a disposizione su Listicket.

Ecco i prezzi:

6€ Curve e Distinti

10€ Tribuna Tevere

13€ Tribuna Monte mario

15€ Tribuna Autorità