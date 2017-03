Roma-Lazio: corsa ai biglietti del derby di Coppa Italia, le informazioni

E' tutto pronto per Roma-Lazio di martedì 4 aprile, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ma c'è ancora qualche biglietto per il derby? La risposta è sì. La curva Nord della Lazio ha annunciato che sarà all'Olimpico per il derby a prescindere dall'abbasamento totale o meno delle barriere.

I tifosi biancocelesti sarà riservata anche parte della Tribuna Monte Mario e i distinti. La vendita dei biglietti della Lazio, però, per motivi tecnici oggi è stata sospesa. Tutto pronto, invece, per i tifosi della Roma.

Dalle ore 12 di oggi giovedì 16 marzo alle ore 20.00 di giovedì 23 marzo 2017, presso tutti i punti vendita abilitati sarà attiva la prelazione per gli abbonati.