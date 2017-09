Benevento-Roma, probabili formazioni: out Nainggolan e De Rossi

La Roma affronta la facile trasferta a Benevento, nel match infrasettimanale della 5^ giornata. I giallorossi arrivano in Campania dalla propria striscia record di otto successi consecutivi in trasferta in Serie A, Di Francesco vuole vincere e il pronostico è dalla sua.



Le notizie in casa Benevento

Dopo la goleada subita al San Paolo, Baroni ha un bisogno disperato di punti. Ottenerli con la Roma sarà difficile. Ciciretti salterà il match contro la squadra che l'ha cresciuto. Dietro con Antei e Djmsiti out ecco Chibsah. Lazaar sarà avanzato al posto di D'Alessandro, assente anche lui per problemi fisici, mentre sulla fascia destra giostrerà Lombardi. Davanti assieme a Iemmello che ha recuperato Puscas. In panchina Coda.

Le notizie in casa Roma

Schick non sarà convocato per un risentimento al retto femorale sinistro. Fastidi anche per Nainggolan, che salterà la trasferta di Benevento, al suo posto Strootman. Gonalons potrebbe vincere il ballottaggio con De Rossi, confermato Pellegrini. In attacco Di Francesco si affida ancora a Dzeko; a destra Under lascia il posto a Defrel, mentre El Shaarawy e Perotti si giocano una maglia a sinistra, con l'argentino in pole.

Le probabili formazioni

Benevento (4-4-2): Belec; Venuti, Lucioni, Chibsah, Letizia; Lombardi, Cataldi, Memushaj, Lazaar; Puscas, Coda. All: Baroni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Defrel, Dzeko, Perotti. All: Di Francesco