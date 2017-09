Venuti e Lucioni stregati dalla Roma: doppio Dzeko completa il poker

La Roma vince 4 a 0 contro il Benevento, nel match della 5^ giornata di Serie A. I giallorossi dominano e passano con Edin Dzeko. Ci pensa poi l'autorete di capitan Fabio Lucioni a mettere in discesa definitivamente la partita. Nella ripresa altra gioia per il bosniaco e seconda autorete, stavolta di Lorenzo Venuti.

La Roma domina e Dzeko fa 1 a 0

Fin da subito la Roma, come da copione, fa la partita con il Benevento si chiude e prova a ripartire con Coda e Puscas. Al 22' Cataldi fa venire i brividi ad Alisson. Bruno Peres perde la sfera ed innesca la ripartenza di Coda che serve l'ex Lazio in area di rigore. Tiro a giro che termina a lato. Occasionissima per il Benevento.

Al 22' Dzeko, però, fa 1 a 0. Strootman innesca Kolarov sulla sinistra, l'ex City entra in area, va sul fondo e crossa al centro dove Dzeko deve solo appoggiare la sfera in porta. Tutto facile per la Roma.

Partita già in ghiaccio

Il Benevento non reagisce e la Roma ne approfitta. Al 30' Dzeko sfiora il raddoppio calciando di prima intenzione una palla vagante. La sfera però si stampa sul palo prima di finire in calcio d'angolo. Poi arriva il 2 a 0. Azione rapidissima della Roma sulla corsia di destra, Bruno Peres va al cross e Lucioni, nel tentativo di anticipare Dzeko, deposita la sfera nella propria rete.

C'è solo una squadra in campo

Nella ripresa la Roma si presenta con El Shaarawy per Under. Al 52' Dzeko firma il 3 a 0. Il Benevento perde palla sugli sviluppi di una rimessa laterale, Perotti la serve a Dzeko che va a segno con un tiro a giro. Una passeggiata per gli ospiti. I padroni di casa, invece, sono spuntati e l'attaccante Coda non fa paura.

Di Francesco ne approfitta e (ri)lancia anche Gerson. Al 74' arriva il 4 a 0. Apertura di Gonalons per Kolarov che si ritrova tutto solo sulla corsia mancina. Cross al centro e deviazione nella propria rete di Venuti. Al minuto 83 missile di Dzeko e incrocio dei pali. E' l'ultima emozione di un match mai in discussione.

Il tabellino di Benevento-Roma

Benvento: Belec 5,5; Letizia 5, Venuti 4, Lucioni 4, Di Chiara 5; Chibsah 4, Cataldi 5, Memushaj 4, Lazaar 5,5 (64' Parigini 6); Puscas 5, Coda 5 (75' Armenteros sv). A disp.: Brignoli, Piscitelli, Gravillon, Gyamfi, Viola, Del Pinto, Iemmello, Lombardi, Kanoute. All. Baroni.

Roma: Alisson 6; Bruno Peres 6, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 7; Pellegrini 6 (67' Gerson 6), Gonalons 6,5, Strootman 6; Under 5 (46' El Shaarawy 6), Dzeko 7,5, Perotti 6,5 (75' Florenzi 6). A disp.: Skorupski, Lobont, Manolas, Moreno, Castan, De Rossi, Defrel, Antonucci. All. Di Francesco.

Marcatori: 2 Dzeko (R), aut. Lucioni (R)

Ammoniti: Di Chiara (B), Parigini (B)