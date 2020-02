Bellegra calcio, Vagnoli gol: “Vittoria importante a Colonna"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Bellegra (Rm) – In vetta al girone F di Prima categoria c’è ancora il Bellegra. Il gruppo di mister Vinicio Quaresima ha vinto 2-0 sul campo del Colonna e ha respinto il tentativo di aggancio del Villa Adriana (secondo a un punto), allungando a +5 sull’Atletico Colleferro fermo per il turno di riposo. A sbloccare il risultato della sfida di ieri è stato l’attaccante classe 1981 Lucio Vagnoli: “Non è stata una partita semplice perché il Colonna nel primo tempo onestamente ha creato di più e ci ha messo in difficoltà, tenendo i ritmi della partita molto alti. Sapevamo, però, che gli avversari non potevano continuare per tutta la partita su quel livello agonistico e infatti da inizio secondo tempo si è vista un’altra partita: la frazione si è aperta con una ghiotta opportunità per passare in vantaggio, poi è arrivato il mio gol e poco dopo anche il secondo firmato da Giustiniani, successivamente abbiamo controllato il risultato senza grossi problemi. Una vittoria importante perché arrivata in una giornata in cui dovevamo fare anche i conti con qualche assenza pesante. Comunque non è la prima volta che vinciamo le gare nel secondo tempo: la squadra sta bene fisicamente e sa gestire i vari momenti delle partite”. L’esperto attaccante è al secondo anno di militanza col Bellegra: “Nella passata stagione abbiamo “gettato le basi”, riuscendo a salvarci al termine di un campionato complicato. In estate il gruppo è stato rinforzato, ma non eravamo partiti per vincere. Certo, ora siamo lassù e ci stiamo divertendo…”. L’annata speciale del Bellegra è anche merito del lavoro di un club composto da persone serie e delle qualità di mister Vinicio Quaresima: “Lo conosco da anni, ho giocato assieme a lui quando era atleta: è stato un grande calciatore e diventerà un grande allenatore, ne sono sicuro” dice senza troppi giri di parole Vagnoni che poi parla delle dirette concorrenti per il vertice: “Il Villa Adriana è la squadra che mi ha impressionato di più, ma anche l’Atletico Colleferro può dire la sua e in questo girone ci sono anche altre squadre di valore. Sarà dura, ma vogliamo giocarcela fino alla fine”.