Roma regina del Beach Volley: nella Capitale arrivano Mondiali e finali del World Tour

Roma, per i prossimi due anni, diventa la Capitale del Beach Volley. Nella città eterna, tra il 2019 ed il 2021, sono attesi un paio di grandi eventi a cui gli appassionati non possono rinunciare. La doppietta prevede l'appuntamento finale del World Tour ed i Mondiali.

I Mondiali del 2021

"Sono sicuro che Roma ospiterà un evento straordinario e ha già dimostrato la sua capacità organizzativa. Dopo dieci anni i campionati mondiali di beach volley tornano a Roma, parte una nuova avventura insieme" ha fatto sapere il presidente della Federazione internazionale di volley Ary Graca. La notizia è stata accolta con entusiasmo da Roma Capitale ed in particolare dal presidente della commissione Sport Angelo Diario che, commentando la novità, ha espresso i propri complimenti nei confronti del Coni.

Il World Tour

Per quanto riguarda invece il World Tour, si disputerà tra il 4 e l'8 settembre nello spettacolare palcoscenico del Foro Italico. "Il torneo 5 stelle – come l'ha definito la Federvolley - parteciperanno 32 formazioni per ciascun tabellone, con un montepremi complessivo di 600mila dollari e con in palio punti importanti in vista della qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyio in programma nel 2020".

La regina del Beach Volley

Non è la prima volta che il Foro Italico viene attrezzato per ospitare appuntamenti internazionali legati al Beach Volley. "Si tratta in effetti del sesto appuntamento dopo quelli tenutisi dal 2009 al 2013 tra i quali – ricorda Federvolley - i Campionati del Mondo del 2011 rimasti nell'immaginario collettivo come uno degli eventi più spettacolari della storia recente della disciplina". Gli eventi in programma nei prossimi due anni, contribuiranno alla definitiva incoronazione della capitale quale regina del Beach Volley.