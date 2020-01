Basket, a Cremona seconda trasferta consecutiva per la Virtus Roma

Seconda trasferta consecutiva per la Virtus Roma che domani alle ore 17:00 sarà al PalaRadi ospite della Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti. Gli uomini di coach Piero Bucchi cercheranno il primo successo del 2020 contro una delle squadre più in forma del campionato, reduce da due vittorie consecutive e a quota 10 vittorie in classifica. All’andata la Virtus si impose 97-94 con 25 punti di Dyson e 20 di Buford.

Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: "A Brindisi abbiamo avuto un’ottima reazione dopo la gara con Bologna, abbiamo giocato una bella partita, di squadra, molto coesi: ne siamo usciti però ovviamente con l’amaro in bocca perché i due punti ci sono sfuggiti più per leggerezza che per demeriti tecnici, ma è stato comunque un test confortante. Siamo reduci da una buona settimana di lavoro e ci presentiamo a Cremona con i migliori propositi; la Vanoli è una squadra di talento con giocatori di grande qualità, siamo consapevoli che ci aspetta una gara difficile, sarà importante riproporre la coesione ritrovata nella partita di Brindisi".

PRECEDENTI – Bilancio positivo per la Virtus Roma negli scontri diretti: nei tredici confronti con la Vanoli Cremona infatti sono dieci le vittorie virtussine, con un bilancio di quattro vinte e due perse in terra lombarda. Ultimo successo al PalaRadi per la Virtus Roma il 29 marzo 2015 quando gli uomini di coach Dalmonte si imposero 71-74 con 17 punti di Rok Stipcevic.

MEDIA – Diretta tv streaming su Eurosport player; radiocronaca diretta su Radio Roma Capitale, 93.00 FM. Differita su Teleroma 56 (canale 15 del DT) alle ore 23:00 di martedì 28 gennaio.

ARBITRI – Arbitreranno l’incontro i signori Maurizio Biggi di Cassina De’Pecchi (MI), Denis Quarta di Torino (TO) e Alessandro Nicolini di Bagheria (PA).