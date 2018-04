Barcellona-Roma: tra "mai 'na gioia" e "colpa dell'arbitro", i tifosi commentano sui social

La sconfitta della Roma per 4 a 1 contro il Barcellona brucia. Un risultato bugiardo secondo il mondo giallorosso anche perché, in apertura di match, l'arbitro Makkelie ha negato agli ospiti un rigore nonostante il fallo di Semedo su Dzeko.

Non solo. Sull'uno a zero, il contatto di Umtiti su Pellegrini è al limite in tutti i sensi. Il fallo è in "volo", ma i dubbi restano. Di sicuro la squadra di Di Francesco è stata forse punita oltre i propri demeriti, e ha pagato cari alcuni errori, come quello di Gonalons che è costato il gol del 4-1.

Nn so perché ma il giorno dopo è sempre più brutto 😯#BarcellonaRoma.ma sempre forza Roma ❤💛 — rosy (@gnofforosy) 5 aprile 2018

"Già sono bravi di loro, non hanno bisogno di aiuti - ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Mediaset Premium -. Sono stati aiutati sia dall’arbitro che da noi". Dello stesso avviso anche Edin Dzeko: "Il rigore? Se lo dava la partita cambiava. Anche l'arbitro deve avere coraggio e dare i rigori contro il Barcellona: siamo tutte e due ai quarti meritatamente e devi fischiare 50 e 50".

I tifosi della Roma non hanno ancora digerito il passivo, considerato troppo bugiardo facendo riecheggiare l'ormai famoso "mai 'na gioia". "Grande Roma! Risultato bugiardissimo a causa di un arbitraggio criminale e di una sfiga epica", scrive Paolo su Twitter. Sul banco degli imputati finisce l'arbitro Makkelie, reo di non aver concesso due rigori alla Roma. "In Champions per fischiare un rigore devono spararti in area, altrimenti non si spiega", posta Antonio.

Luca commenta "l'assist" di Gonalons per Suarez "non riesco a mandarlo giù, ma perché non ha spazzato come non ci fosse un domani?". Tanti poi gli sfottò con i 'mame' di ogni tipo che illustrano De Rossi con la maglia del Barcellona oppure Di Francesco che commenta gli autogol.

Ora per qualificarsi la Roma dovrà segnare almeno tre gol. Possibilmente nella porta giusta.#BarcellonaRoma — Unfair Play (@unfair_play) 4 aprile 2018