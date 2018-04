Barcellona-Roma: Di Francesco recupera Nainggolan e Pellegrini. Under non convocato

Nainggolan e Pellegrini si, Cengiz Under no. Sono i nomi dei giocatori convocati da mister Eusebio Di Francesco per la sfida dei quarti di finale di Champions League che l’As Roma affronterà mercoledì 4 aprile al Camp Nou in Spagna contro il Barcellona. Il Ninja era uscito dolorante dal campo dello stadio Dall’Ara di Bologna facendo temere una sua defezione per la sfida di mercoledì. Niente da fare per Under, il turco tornato acciaccato dalla convocazione con la nazionale turca aveva saltato anche la trasferta in Emilia. Convocato il jolly di centrocampo della Roma e della Nazionale Lorenzo Pellegrini.

Convocati Barcellona - Roma

Il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei 21 giallorossi convocati al termine dell’allenamento tenuto oggi sui campi del centro sportivo di Trigoria. Ecco la lista dei 21 giocatori convocati da mister Di Francesco:

Alisson Becker

Andrea Romagnoli

Lukasz Skorupski

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Elio Capradossi

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Bruno Peres

Kostas Manolas

Radja Nainggolan

Kevin Strootman

Lorenzo Pellegrini

Daniele De Rossi

Maxime Gonalons

Gerson

Diego Perotti

Edin Dzeko

Patrik Schick

Gregorie Defrel

Stephan El Shaarawy