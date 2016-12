Roma, Baldissoni: "Crediamo allo Scudetto. E sul mercato la vedo così"

Mauro Baldissoni ai microfoni di Roma Tv ha tracciato un bilancio del 2016 della Roma, parlando anche degli obiettivi futuri: "Siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta. Il campionato è ancora molto lungo e per lo Scudetto ci siamo anche noi, se poi la Juventus terrà questo ritmo è evidente che ci sarà poco da fare".

Real Madrid, Barcellona e Juve le uniche squadre che hanno fatto più punti della Roma nel 2016. Baldissoni spiega: "Questi sono club importanti, sicuramente sono squadre verso le quali vogliamo tendere e confrontarci. La Roma deve essere costantemente in Champions League per rapportarsi con i migliori brand calcistici in circolazione".

Poi sul mercato è chiaro: "La società ha sempre cercato di migliorarsi in ogni sessione di mercato, le scelte nascono sempre da un'indicazione tecnica, poi subentrano il fattore economico e l'impatto che un giocatore potrebbe avere nello spogliatoio. Valutate tutte queste cose si penserà a come operare. Qualcosa si farà".

Infine la chiusura su Spalletti: "Parleremo più avanti del futuro. Ovviamente sapremo qualche mese prima della fine del campionato se ci sono le condizioni giuste per continuare, noi ci auguriamo che ci siano: sia perchè ci piace Spalletti, sia perchè saranno una conferma della crescita di risultati di questa squadra. Vogliamo essere competitivi fino alla fine".