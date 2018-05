Prestigiosi risultati per la Lazio Scherma al Campionato Italiano Under 14

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Tempo di bilanci per la Società ariccina, alla chiusura del Campionato Italiano Under 14, svoltosi a Riccione dal 16 al 22 maggio come da tradizione. 24 titoli assegnati per le categorie dai 10 ai 14 anni oltre al Trofeo Kinder + Sport, attribuito allo schermidore che ha totalizzato il maggior numero di punti al termine delle due prove nazionali. La scuola Emmanuele F.M. Emanuele si è presentata a Riccione con 34 atleti ed ha conquistato ben 4 medaglie di bronzo oltre ad una serie di piazzamenti dal 5° all'8° posto. Nella sciabola, sugli scudi le medaglie di bronzo: Gabriele Blasi nella categoria Maschietti, Francesco Pagano nella categoria Giovanissimi, Alessandro Perugini fra gli Allievi e Alessia Piccoli fra le Allieve. In finale anche Flavia Castellacci 6a fra le Ragazze ed Ettore Castrucci 8° nei Maschietti. Il settore Spada ha brillato con Mattia Birri 7° classificato fra gli Allievi su ben 244 atleti in gara. Numerosi gli assalti persi per una sola stoccata nel passaggio dai 16 ai primi 8. Due gli atleti premiati con il Trofeo Kinder+Sport dalla super campionessa Valentina Vezzali: Francesco Pagano e Beatrice Perugini. Soddisfatto il Responsabile Tecnico Vincenzo Castrucci "nonostante sia mancato l'acuto, lo staff sta portando avanti un lavoro importante con il gruppo under 14, su cui stiamo costruendo il futuro della nostra Società. Insieme a Fabio Bianchi, Tullio De Santis, Gianni Castrucci, Elisabetta Castrucci, Roberta Castrucci, Giovanna Ciacchi, Matilde Lerro, Matteo Martini, Alessio Neri e con il preparatore Alessio Passerini stiamo tracciando un percorso, al fine di migliorare le prestazioni atletiche dei ragazzi più grandicelli e consentire contemporaneamente al gruppo dei più piccoli di crescere a livello tecnico tattico, senza dimenticare una componente fondamentale: il divertimento, la voglia di tirare al meglio e lo spirito di gruppo." didascali

FOTO: Alessia Piccoli con Matteo Martini, Vincenzo Castrucci e Fabio Bianchi (foto Trifiletti per Federscherma)