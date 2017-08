Atleticom We Run Rome 2017, al via le iscrizioni: i dettagli

La lunga marcia di avvicinamento verso l'Atleticom We Run Rome 2017 è iniziata. Con l’apertura ufficiale delle iscrizioni la VII Edizione dell’Atleticom We Run Rome entra finalmente nel vivo. La manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, organizzata da Atleticom ASD, si svolge sotto l’egida della FIDAL, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Silver Label.

La gara che si correrà come di consueto il 31 dicembre, quest'anno di domenica, gode dei patrocini del CONI, di Roma Capitale e della Regione Lazio e si snoda attraverso i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, il Quirinale, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

Dopo lo straordinario successo della passata edizione che ha visto affollarsi sotto lo striscione dei partenti ben 10.000 atleti provenienti da tutto il mondo, quest’anno il Comitato Organizzatore della gara ha in serbo una sorpresa che condurrà l'Atleticom We Run Rome 2017 al di fuori dei consueti schemi delle gare podistiche per avvicinarla al mondo dell’arte. Una novità che entusiasmerà gli atleti, gli appassionati e gli addetti ai lavori e che sarà svelata dopo l'estate.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni potranno essere effettuate, fino al 30 dicembre, online sul portale www.werunrome.com (Fino a esaurimento dei posti disponibili)

- Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 15,00 dal 17 luglio al 31 agosto, € 20,00 dal 1 settembre al 15 dicembre, dal 16 dicembre fino al giorno della gara il costo è di € 25,00.

- Per la 5 km la quota di iscrizione è fissata in € 12,00 dal 17 luglio al 31 agosto, € 15,00 dal 1 settembre al 15 dicembre, dal 16 dicembre fino al giorno della gara il costo è di € 18,00.