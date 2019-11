Atleticom We Run Rome 2019: al via le iscrizioni per la competizione del 31 dicembre

I numeri dell’ultima edizione sono stati incoraggianti. Il 31 dicembre 2018, infatti, sono state ben 9300 le persone che si sono accreditate per partecipare all’Atleticom We Run Rome. E quest’anno gli organizzatori puntano a bissare il risultato che, lo scorso anno, è stato appassionante anche sul piano sportivo.

L'ultima edizione

Daniele Meucci è chiamato a difendere il titolo vinto nel 2018 grazie ad un’incredibile rimonta. E lo stesso dovrà fare Lonah Chemtai Salpeter che, tra le donne, nella scorsa edizione era partita con i favori dei pronostici. Al di là del risultato sportivo, l’evento è ormai diventato un appuntamento molto seguito anche dalla famiglie.

Un evento aperto alle famiglie

Oltre ai 10 km di corsa competiva, all’Atleticom We Run Rome offre la possibilità di cimentarsi anche sulle distanze dei 5mila e 10mila metri, in modalità non competitiva. Diventa quella una buona occasione per tantissimi cittadini di prepararsi, in maniera sana, all’arrivo dell’anno nuovo.

Patrocini e percorso

La manifestazione, che gode dei patrocini di Roma Capitale, della Regione e del Coni, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label. Previste interessanti agevolazioni per tutti gli iscritti alla We Run Rome anche grazie alle partnership con la Federazione Italiana Rugby, la Virtus Roma, il Palaexpo e la Fiera di Roma. Considerando anche il circuito, che parte e termina su viale delle Terme di Caracalla, gli ingredienti sembrano esserci tutti per un’altra edizione di successo. Insomma, per gli appassionati ma anche per i romani che amano tenersi in forma, l’appuntamento del 31 dicembre rischia di divenire irrinunciabile.