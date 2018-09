Atletico Monteporzio, il dt Speziale: "Scuola calcio cresciuta in maniera costante negli ultimi anni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Monte Porzio (Rm) – Da cinque anni ricopre la funzione di direttore tecnico dell’Atletico Monteporzio, un periodo decisamente lungo in un mondo del calcio (e in generale dello sport) che “fagocita” tutto nel giro di poco tempo. Stefano Speziale è uno dei punti fermi del club del presidente Fabrizio Terenzi e anche quest’anno sarà presente nello staff tecnico del club castellano. «Ringrazio il presidente e tutto il consiglio direttivo per la fiducia che mi continuano a dimostrare – rimarca Speziale – Se mi guardo indietro, noto gli indubbi miglioramenti fatti di anno in anno per garantire un prodotto migliore a tutte le famiglie e ai bambini che ci scelgono. Quest’anno abbiamo avviato una collaborazione con il Ponte di Nona che ci può far fare un ulteriore salto di qualità e i due Open day organizzati nei primi sabati di settembre hanno visto una importante partecipazione. Nel corso della stagione sono tanti gli eventi e le iniziative che organizzeremo per le nostre squadre del settore di base. L’obiettivo è quello di riuscire a superare la quota di 110 iscritti alla Scuola calcio». Al di là dell’aspetto numerico, Speziale chiarisce quali deve essere la “filosofia” che muove l’attività del settore di base dell’Atletico Monteporzio. «Vogliamo far sentire a casa i nostri piccoli calciatori e i loro genitori. Devono potersi fidare della competenza delle persone che trovano qui e sapere che i loro bambini si trovano in un ambiente sano. Lo sport dev’essere un anello di crescita fondamentale per ogni bambino assieme alla scuola e alla famiglia». Confermatissimo lo staff tecnico: lo stesso Speziale guiderà gli Esordienti 2006-2007, mentre Riccardo Smacchia seguirà i Pulcini 2008-2009, Luca Rossetti e Fabio Fraschetti si occuperanno dei Primi calci assieme alla new entry Stefano Maiocchetti, mentre i Piccoli Amici saranno sempre sotto la guida di Angelo Pompili, Paola Baldolini e Massimiliano Bargelli. Il preparatore dei portieri sarà Carlo Rinaldi e il responsabile della segreteria Raniero Ramoli. Chiusura con un passaggio anche sul settore agonistico: «Abbiamo dei gruppi validi, gli allenatori stanno facendo un buon lavoro e siamo fiduciosi che le nostre squadre possano avere un ruolo da protagoniste. A tutti i tecnici dell’Atletico Monteporzio il mio personale in bocca al lupo per l’annata che è appena cominciata» conclude Speziale.