Atletico Montecompatri calcio, Pietropaoli: “Sempre avuto fiducia nel nostro gruppo”

Monte Compatri (Rm) – L’Atletico Montecompatri conquista altri tre punti importanti in un nuovo scontro diretto: dopo il successo nel derby col Città di Monteporzio, i ragazzi di mister Daniele Nardi (tornati finalmente ad esibirsi sul campo di casa dopo una prima parte di stagione vissuta nell’altro polo del “Francesca Gianni” di San Basilio a Roma) hanno battuto con un perentorio 3-1 il Signia. Tra i protagonisti dell’incontro c’è stato l’esterno offensivo classe 1991 Gianluca Pietropaoli che ha segnato la rete del momentaneo 2-1 dopo che Renzi aveva sbloccato il risultato nel primo tempo e prima del definitivo 3-1 siglato da Verginelli: “Una vittoria importante contro un avversario di buona qualità – rimarca Pietropaoli – Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara e ci siamo portati in vantaggio con Renzi, poi su una delle poche disattenzioni della sfida abbiamo subito il gol del pari. La squadra, come già capitato in altre occasioni, ha saputo reagire e riportarsi in vantaggio conquistando tre punti pesanti”. L’ex giocatore della Vivace Furlani Grottaferrata, che l’anno scorso era rimasto fermo per una scelta personale, si dice contento del suo avvio di avventura all’Atletico Montecompatri: “Ho avuto un buon impatto sia coi compagni di squadra, che raramente si abbattono anche nei momenti complicati, sia col mister che è una persona molto schietta e appassionata di questo sport”. Per Pietropaoli l’obiettivo della squadra castellana dev’essere quello di scalare qualche posizione in classifica: “Sono sempre stato fiducioso nelle qualità di questa squadra anche nella prima parte di campionato in cui i risultati scarseggiavano un po’. Ora abbiamo messo in cascina qualche punto importante, ma sono convinto che possiamo guardare con ottimismo alla seconda parte di stagione”. L’ultima sfida dell’anno sarà sul campo del Real Valle Martella che in realtà… è lo stesso dell’Atletico Montecompatri: “Sarebbe importante muovere ancora la classifica prima della pausa per le festività natalizie, d’altronde i risultati positivi migliorano sempre il morale di qualsiasi gruppo” conclude Pietropaoli.