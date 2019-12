Atletico Montecompatri calcio, Nardella: “Vittoria netta nel derby"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Monte Compatri (Rm) – Il derby di Seconda categoria dice Atletico Montecompatri. La formazione di mister Daniele Nardi ha battuto per 2-0 i “cugini” del Città di Monteporzio nel match andato in scena ieri al “Francesca Gianni” di San Basilio (campo utilizzato, per l’ultima volta, stante l’indisponibilità di quello di Monte Compatri): “Una vittoria chiara, meritata – dice l’attaccante esterno classe 1993 Fabio Nardella – Nel primo tempo siamo stati bravi a indirizzarla, poi nel secondo l’abbiamo gestita senza correre particolari rischi. Siamo andati in vantaggio con un gol di Falchetti in avvio di partita, poi prima dell’intervallo ho segnato su calcio di rigore la rete del definitivo 2-0. La vittoria la dedichiamo al nostro compagno di squadra Roberto Cittadini che, per motivi di lavoro, ci dovrà lasciare per un lungo periodo”. Grazie a questo successo, l’Atletico Montecompatri ha agganciato in classifica proprio i diretti rivali: “La strada che abbiamo iniziato a percorrere è quella giusta – dice Nardella – Abbiamo sicuramente qualche punto in meno di quelli che avremmo meritato. L’obiettivo, comunque, rimane quello di centrare la salvezza il prima possibile, non pensiamo ad altro in questo momento. Bisogna lavorare con calma e umiltà”. Per lui è stato il primo sigillo stagionale: “Non ho avuto molto spazio nella prima parte di campionato, ma rispetto le scelte di mister Nardi e cerco di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa”. La chiusura di Nardella è dedicata al match che attende l’Atletico Montecompatri nel prossimo turno di campionato: “Giocheremo sul campo della Nuova Spes Poli che al momento ha un punto in più in classifica, anche se noi abbiamo giocato una gara in meno avendo osservato il turno di riposo. Non conosco i prossimi avversari, ma il nostro obiettivo è quello di prendere punti e migliorare la nostra classifica”.