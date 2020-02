Atletico Lodigiani calcio in vetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 14 regionale dell’Atletico Lodigiani ha completato la sua rimonta. I ragazzi di mister Fernando Mastropietro hanno battuto 4-1 il Colleferro in campo esterno e, stante la caduta della Lupa Frascati in casa del Ponte di Nona e il pareggio esterno dell’Atletico 2000 con il Certosa, sono balzati in vetta alla classifica. Dopo una lunga striscia di risultati utili, dunque, l’Atletico Lodigiani è al comando quando mancano da giocare dieci turni di campionato: “Questo girone presenta squadre di qualità molto alta – sottolinea Mastropietro – Al di là delle primissime, ci sono diverse compagini che possono contare su allenatori validi e su alcuni elementi di alto spessore tecnico, quindi ogni partita presenta delle insidie come dimostrato nell’ultimo turno”. La formazione capitolina ha superato “indenne” l’esame di Colleferro grazie ad una tripletta di Sow nel primo tempo e al gol di Condello nella ripresa. “I ragazzi sono stati molto bravi a cominciare la gara con il giusto atteggiamento. Venivano dalla pesante vittoria nello scontro diretto contro l’Atletico 2000, ma in realtà non c’è stato bisogno che io facessi il “pompiere”: hanno dimostrato grande maturità e si sono allenati con la stessa serenità di sempre. A Colleferro hanno messo in pratica delle cose su cui avevamo lavorato in allenamento: mi è rimasto nella testa, ad esempio, un movimento di Alesi a entrare dentro al campo, esattamente come gli avevo chiesto di fare in settimana. La cosa più bella per un allenatore è lasciare qualcosa ai propri ragazzi dal punto di vista dell’educazione e dell’eredità sportiva”. Questa settimana il gruppo dovrà superare un nuovo esame: quello di allenarsi come neo capolista del girone: “Sono abbastanza tranquillo perché, come detto, i ragazzi hanno dimostrato di essere molto lucidi a livello mentale. Sono concentrato sul lavorare sugli errori commessi e sul rimarcare le cose positive viste nell’ultima partita”. Nel prossimo turno l’Atletico Lodigiani ospiterà il Città di Anagni, ottavo della classe e in questo momento in una tranquilla posizione di classifica: la voglia di allungare la striscia positiva e tenersi stretta la vetta è forte.