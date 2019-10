Atletico Lodigiani calcio, Sassone: “Proveremo a rimanere ai vertici”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un ottimo inizio di campionato per l’Under 16 regionale dell’Atletico Lodigiani. I ragazzi di mister Michele Sassone hanno battuto per 2-1 il Città di Valmontone nel match casalingo dello scorso fine settimana. “Una partita complicata che non abbiamo iniziato con la medesima concentrazione delle prime tre – dice Sassone - Tra l’altro gli ospiti sono pure passati in vantaggio poco prima dell’intervallo e a quel punto la strada si era fatta in salita. Al riposo, ho cercato di stimolare i ragazzi a reagire al più presto e devo dire che nel secondo tempo sono rientrati in campo in maniera “iper aggressiva”: dopo 7’ hanno trovato il pareggio con Capparella, poi pochi minuti dopo una discesa di Celico si è conclusa con una traversa e sul tapin successivo Rosci ha segnato la rete del sorpasso. Successivamente abbiamo anche costruito e sfiorato diverse volte il terzo gol, ma non siamo riusciti a chiuderla in anticipo. E’ stato comunque un successo importante che ci ha consentito di rimanere in vetta assieme al Città di Anagni che incontreremo nel prossimo turno”. Una sfida che potrà dare nuove risposte sullo spessore dell’Under 16 regionale dell’Atletico Lodigiani. “Forse non partivamo tra le favorite perché questo è un gruppo nuovo allenato da un tecnico arrivato in questa stagione, ma la squadra ha lavorato tantissimo e questo inizio di campionato aumenta la nostra fiducia. Proveremo a stare nelle prime cinque posizioni fino alla fine e sabato ci giocheremo questo scontro diretto con tanto entusiasmo. Il Città di Anagni ha vinto il titolo Under 15 regionale nella passata stagione, ha una prima squadra in serie D e quindi sicuramente ha un gruppo di grande qualità, ma non firmerei per il pareggio prima della partita: l’idea è di andare a giocarsela, poi vedremo quale sarà il verdetto del campo”. Sassone chiude parlando del suo “ambientamento” nel club capitolino: “L’Atletico Lodigiani è una società importantissima che è destinata a crescere ancora. Qui mi ha voluto il direttore sportivo dell’agonistica Davide Sentinelli che ho conosciuto quando giocava a Mentana e che ha apprezzato i risultati che ho ottenuto in passato e anche nella scorsa stagione con l’Under 15 provinciale del Riano. Sono felice di essere qui perché ci sono tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro”.