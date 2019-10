Atletico Lodigiani calcio, Gattanella: “Teniamo i piedi per terra”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’esordio dell’Under 14 regionale dell’Atletico Lodigiani è stato molto positivo. La squadra di mister Mauro Gattanella ha vinto 10-0 sul terreno dell’Accademia Real Tuscolano nella prima giornata di campionato grazie al tris di Saw, alle doppiette di Olivieri, Sgabellone e Ceruso e al gol di Condello. Ma l’allenatore è troppo esperto per farsi prendere da facili entusiasmi: “La differenza tecnica tra le due squadre era troppo ampia e già all’intervallo siamo arrivati in vantaggio di tre reti. Poi nella ripresa il divario si è ulteriormente accentuato, ma il risultato finale non conta nulla: sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare e bisogna immediatamente correggere alcuni difetti. Quindi, piedi ben piantati a terra e voltiamo pagina”. Nel prossimo turno l’Under 14 regionale dell’Atletico Lodigiani è attesa dal match interno con l’Audace che è partita con una sconfitta: “Sinceramente non conosco il livello delle avversarie. In ogni caso il nostro obiettivo dev’essere quello di proporre il nostro stile di calcio e di comportamento, facendo crescere i nostri ragazzi e magari lanciandone qualcuno nel mondo del calcio professionistico”. Gattanella è un vero e proprio “uomo Lodigiani” visto che per vent’anni ha allenato nelle giovanili di quello che fu il “terzo club della Capitale”. “Questa è una società speciale per il sottoscritto. Avevo smesso di fare l’allenatore dedicandomi da qualche anno all’attività di allenatore. Ma non potevo declinare l’invito della società per una serie di motivi: innanzitutto alcuni di questi ragazzi erano allenati fino all’anno scorso dal mio caro amico Carlo Delfini, prematuramente scomparso. E poi c’è una vecchia amicizia che mi lega ai presidenti Camillo Carlini e Andrea Augello oltre che, ovviamente, al direttore generale Tonino Ceci. Grazie al lavoro di questi ultimi l’Atletico Lodigiani, che è una società giovane, sta crescendo in maniera importante anno dopo anno e si sta riproponendo per avere un ruolo importante nel calcio dilettantistico laziale” conclude Gattanella.