Atletico Lodigiani calcio, Durante: “Mi mancava il campo"

Roma – E’ stato a lungo tra i protagonisti più noti del calcio dilettante laziale, sia a livello di settore giovanile che di prime squadre (l’ultima delle quali all’Almas). Ora, dopo un anno ai box, mister Andrea Durante è tornato su una panchina e lo ha fatto dicendo sì al progetto ambizioso dell’Atletico Lodigiani: “La categoria era poco importante, dopo l’esperienza alla guida della rappresentativa Allievi del comitato regionale di due anni fa volevo fortemente tornare a lavorare sul campo e a perseguire la mia grande passione. Qui ho trovato un club molto ben organizzato e un ambiente squisito dove si può fare bene: mi sono sentito subito a mio agio”. Il club capitolino ha affidato a Durante la guida dell’Under 19 provinciale, presa a poche ore dalla vigilia della prima gara ufficiale: “Un gruppo che ha qualche piccolo difetto comportamentale su cui si può lavorare, ma che a livello tecnico ha tutte le possibilità di fare un buon campionato. Al momento fisserei la “fascia di competenza” di questa squadra in una zona di classifica medio-alta, ma più in là capiremo meglio se ci sarà anche la possibilità di vincere”. Nell’ultimo turno la formazione capitolina ha impattato per 2-2 sul campo del Football Club Frascati: “Una gara abbastanza condizionata dalla prematura espulsione di un nostro ragazzo nei minuti iniziali, poi siamo andati due volte sotto e per due volte abbiamo pareggiato i conti prima con Melillo e poi con Ranieri. Alla fine sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi”. Nel prossimo turno l’Under 19 provinciale dell’Atletico Lodigiani ospiterà il Torre Angela Acds: “Risultati alla mano, credo che il prossimo avversario abbia un gruppo solido e di buona qualità visto che al momento sono quarti in classifica a due punti dalla vetta. Sono curioso di vedere il comportamento dei ragazzi in una partita di questo spessore” conclude Durante.