Atletico Lodigiani calcio femminile le piccole atlete della Scuola calcio all’evento “Play Days”

Monte Compatri (Rm) – Una domenica di festa per diverse bimbe della Scuola calcio dell’Atletico Lodigiani. Accompagnate dal responsabile Angelo Mandolesi e dai tecnici Giorgia Fava e Alessandra Ulisse (collaboratrici di mister Paolo Gabrielli, assente per motivi personali), le ragazze del club capitolino che fanno attività a Monte Compatri hanno partecipato all’evento “Play Days”, una manifestazione organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico (Sgs) della Figc presso la prestigiosa cornice delle Terme di Caracalla. Una mattinata di divertimento puro con una serie di partite (cinque contro cinque o sei contro sei) su campetti in cemento che hanno caratterizzato l’evento. Le ragazze dell’Atletico Lodigiani hanno sfidato le “colleghe” di Lazio, Romulea e Guardia di Finanza, dando anche buone risposte dal punto di vista tecnico in vista del campionato che prenderà il via dal 20 ottobre prossimo. Il saluto di Franco Pascucci (referente del Lazio per il Settore Giovanile e Scolastico della Figc) e quello di Melchiorre Zarelli (presidente del comitato regionale Lazio) ha chiuso una giornata decisamente ricca per tutte le piccole atlete accorse alle Terme di Caracalla. La preparazione delle bambine dell’Atletico Lodigiani verso il debutto ufficiale proseguirà domani con l’amichevole sul campo della Ledesma Academy e anche in quel caso si aspettano riscontri confortanti. Intanto ha disputato la prima amichevole pre-campionato anche la prima squadra femminile dell’Atletico Lodigiani che disputerà il campionato di Eccellenza. Contro il Frosinone è arrivata una sconfitta, ma anche una prestazione piuttosto confortante. Ora le ragazze del tecnico Alessandra Cucchi torneranno in campo domenica pomeriggio per ospitare l’Under 17 femminile della Roma. Infine è partita da lunedì scorso l’attività del Settore Giovanile e Scolastico della Figc presso il centro tecnico federale del “Montecompatri Sporting Center”, centro sportivo dell’Atletico Lodigiani a cui dalla scorsa stagione si è aggiunto anche l’impianto del “Francesca Gianni” di San Basilio. Sotto gli occhi del referente tecnico Giuseppe Giannini sono cominciati gli allenamenti per i migliori bambini e bambine nati nel 2006 e 2007 e appartenenti alle società sportive del territorio circostante.