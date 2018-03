Atletico 2000 calcio, Pucci non molla

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Dieci partite alla fine del campionato, una lunga volata che riprenderà domani con la sfida interna contro la Cynthia. La Juniores regionale dell’Atletico 2000 è seconda in classifica a sei punti di distanza dalla Lodigiani, ma non è assolutamente intenzionata ad alzare bandiera bianca. A confermarlo è Valerio Pucci, centrocampista classe 2000: «Il gruppo ci crede, ci sono ancora in palio tanti punti. E’ vero che abbiamo perso qualche opportunità nel corso della stagione, soprattutto negli scontri diretti con la stessa Lodigiani e con la Libertas Centocelle (che in questo momento è terza con sette punti di svantaggio sui ragazzi di mister Ivan Migani, ndr), ma il campionato è ancora lungo». Nell’ultimo turno l’Atletico 2000 ha violato con un secco 2-0 il campo del Podgora e domani riceverà la visita della Cynthia, compagine che in questo momento è fuori dalla “zona rossa” dei play out per due punti. «All’andata ci ha creato delle difficoltà e si è imposta per 2-1, ma erano le prime partite di campionato e non eravamo ancora “squadra” come lo siamo attualmente. Noi vogliamo riscattare quella sconfitta, poi giocando in casa abbiamo un solo risultato a disposizione» dice in maniera chiara il giovane centrocampista che è già nel giro della Promozione. «Il mio esordio in prima squadra l’ho fatto in Coppa contro il Palocco, poi ho avuto un infortunio a dicembre e recentemente sono tornato qualche volta coi grandi. In questo momento la mia testa è concentrata sulla Juniores regionale, se poi ci sarà bisogno di me per la Promozione sono a disposizione del mister e della società». D’altronde Migani (che da qualche tempo guida anche la prima squadra dell’Atletico 2000) conosce bene le sue qualità. «Il mister è uno molto diretto, come tra l’altro lo è il sottoscritto. E’ nato subito un rapporto di fiducia e stima reciproca tra noi».