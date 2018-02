Atletico 2000 calcio e Antonini si separano, panchina a Migani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Atletico 2000 e mister Fabrizio Antonini separano le loro strade. La decisione è arrivata nella serata di lunedì e il direttore sportivo Massimiliano Martinelli la spiega così. «Sono sopraggiunti alcuni problemi lavorativi per il tecnico e così abbiamo preso assieme questa decisione. Ringraziamo Antonini per l’impegno profuso e gli auguriamo un grande in bocca al lupo per le esperienze future. Abbiamo deciso di affidare la panchina della Promozione a Ivan Migani, già tecnico della Juniores regionale che continuerà a guidare. Abbiamo piena fiducia in lui e nei nostri ragazzi: siamo convinti di poter centrare gli obiettivi prefissati con entrambe le categorie». La “patata bollente” passa dunque nelle mani dell’ex allenatore di La Rustica e Olevano (in Promozione) e dell’ex vice di Mauro Carboni a Palestrina (in serie D). «Il coraggio non mi manca – dice Migani – Certo, saranno tre mesi intensi visti gli obiettivi che dovremo cercare di raggiungere con la prima squadra e con la Juniores». Il tecnico descrive le sue prime sensazioni da neo allenatore della Promozione dell’Atletico 2000. «E’ stato come un fulmine a ciel sereno, ma quando la società me l’ha chiesto non ho esitato a dare la mia disponibilità. Torno ad occuparmi di una prima squadra anche se già nel recente passato c’era stata l’opportunità di farlo, ma avevo preferito continuare con i ragazzi dell’Atletico 2000». L’allenatore è fiducioso sulle possibilità di salvezza dell’Atletico 2000 in Promozione. «Se facciamo quello che è nelle capacità del gruppo, sono sicuro che la squadra riuscirà ad ottenere la permanenza in categoria. Sono convinto di avere due squadre, la Promozione e la Juniores regionale, che si completano e che possono darmi tutte le garanzie tecniche che occorrono per affrontare le due categorie». L’esordio con i grandi per Migani avverrà domenica sul campo amico del “Catena” contro il Santi Michele e Donato per un match che metterà subito in palio punti pesanti.