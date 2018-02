Atletico 2000 calcio, Bartozzi: "Con l’Atletico Lariano per vincere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un’altra battaglia all’orizzonte. La Promozione dell’Atletico 2000 è pronta per un’altra delicata sfida in ottica salvezza: dopo il pari interno con la Semprevisa e quello esterno di domenica scorsa a Torrenova, i ragazzi del ds Massimiliano Martinelli saranno di scena di nuovo al “Catena” per ospitare l’Atletico Lariano. Classifica alla mano, un altro scontro diretto considerando che i capitolini hanno attualmente tre punti in più dei castellani. «Ovviamente scenderemo in campo per vincere, ma non dobbiamo averne l’ossessione – dice il portiere classe 1984 Damiano Bartozzi – Giocare con troppa tensione addosso può essere controproducente: dobbiamo sempre rimanere lucidi e rischiare poco come abbiamo fatto nelle ultime gare. Ho detto ai compagni di squadra che talvolta è meglio giocare contro squadre con una classifica migliore perché c’è la speranza che ti sottovalutino. In questo caso, invece, già sappiamo che ci sarà da combattere e non possiamo commettere errori». Una striscia utile di cinque gare in campionato (inframmezzata dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Montalto), un bottino complessivo di nove punti che ha portato l’Atletico 2000 alle soglie della salvezza diretta. «A Torrenova è stato un pareggio giusto – riprende Bartozzi parlando dell’ultima partita – Ci sono state poche occasioni ed equamente divise: noi abbiamo colpito un palo e loro hanno avuto un paio di buone opportunità, ma nel complesso lo 0-0 è stato lo specchio fedele della partita». Bartozzi è stato l’ultimo innesto in casa Atletico 2000: l’esperto portiere ex Vigor Perconti, infatti, ha firmato a inizio gennaio ed ha esordito in campionato il 14 gennaio scorso nel vittorioso match con la Vis Sezze. «L’impatto con il nuovo club è stato molto positivo – dice l’estremo difensore – Mi sono inserito nel gruppo con una grandissima facilità come se avessi fatto parte di questa squadra già da tempo. Inoltre ho trovato una società organizzata come poche altre qui a Roma e dunque sono molto contento di poter vivere questa avventura».