Atletica: Ad Maiora Frascati presenta la nuova stagione sportiva

(Frascati): è stata presentata presso la Club House del campo da rugby di Cocciano la nuova stagione sportiva targata AD MAIORA FRASCATI. La società di atletica castellana, come ha fatto notare il Presidente Pietro Di Stefano, ha vissuto una stagione agonistica positiva con tanti atleti che hanno portato a casa ottimi risultati in tutte le specialità. Una su tutte Elisa Giuseppetti, campionessa italiana U20 di mezza maratona a Foligno e medaglia di bronzo nei 1500 metri lo scorso giugno a Rieti. Inoltre la squadra composta da esordienti e ragazzi è stata promossa in serie A nel campionato estivo Atlethics e molti di loro si sono messi in evidenza nelle classifiche finali. Roberto Pizziconi, coordinatore dei tecnici e posturologo, sottolineando l’importanza per un atleta di mettersi alla prova in gara, ha elencato i punti cardine della società: “la correzione, l’educazione al movimento e l’allenamento. In questo modo si riescono a perseguire i migliori risultati in termini di performance atletica senza trascurare la salute e la sana crescita dei ragazzi”. Quest’anno entrerà a far parte dello staff Giovanni Antonacci, dottore in Scienze Motorie e Sportive, Specialistica in Scienze e Tecniche dello sport, Chinesiologo esperto in Postura e Preparazione fisica e istruttore FIDAL, che si inserisce perfettamente nella filosofia di AD MAIORA FRASCATI. Con lui, una volta a settimana, esordienti e ragazzi, divisi per gruppi, lavoreranno in palestra per correggere e migliorare le loro performance atletiche. Inoltre si occuperà della fascia d’età 3/5 anni, ancora non tesserabile dalla Fidal, con un nuovissimo corso di “Sviluppo motorio e promozione della salute” con l’obbiettivo di prevedere lo sviluppo in età prescolare di una buona salute muscolo-scheletrica e psicomotoria con una multidisciplinarità di stimoli e con programmi di ginnastica pre-sportiva, per un avviamento all'atletica. Il tutto attraverso delle linee guida diffuse nel Regno Unito, Australia e Canada. Il corso si svolgerà nella palestra del Centro Antonacci a Villa Cavalletti e al Campo 8 Settembre quando le condizioni metereologiche lo renderanno possibile. “E’ importante far allenare i bambini in modo ludico perché la passione per lo sport gli servirà anche nella vita. Lavorerò in palestra anche con i ragazzi più grandi in modo da riuscire a fare con loro un’attività pre-acrobatica che li aiuterà nella coordinazione motoria nelle varie specialità dell’atletica”. Altra new entry nello staff AD MAIORA è Alessandro Pizziconi, laureando in scienze motorie e istruttore Fidal: “Sono stato un atleta fino a pochi anni fa quindi spero di trasmettere ai ragazzi la mia stessa passione. Cercherò di fargli capire che fare sport non vuol dire solo partecipare, ma gareggiare per vincere la sfida con sé stessi. E la disciplina e la perseveranza che metteranno negli allenamenti li aiuterà nella vita”. Confermatissimi l’istruttrice Flavia Brandolini, che quest’anno non si occuperà solo del settore giovanile, ma anche di quello assoluto, e l’allenatore Sandro Cosi. Ha chiuso l’incontro il Presidente Di Stefano sottolineando come tutti gli istruttori AD MAIORA FRASCATI non solo siano riconosciuti FIDAL, ma anche laureati in scienze motorie. Segno di una grande attenzione alla qualità dei servizi offerti da parte della società frascatana. Gli allenamenti di atletica al Campo 8 Settembre sono già iniziati per tutte le categorie in vista delle prossime gare su pista.