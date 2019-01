Atalanta-Roma: probabili formazioni, Zaniolo cambia ruolo

La Roma affronta l'Atalanta nel match della 21^ giornata di Serie A. Nelle ultime 15 sfide allo stadio Atleti Azzurri d'Italia tra le due squadre non si è mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila: sette successi giallorossi contro cinque nerazzurri, tre pareggi a completare – nel match più recente ha vinto la Roma.

Atalanta-Roma: le ultime dai campi

Sempre tanti infortunati per Di Francesco. Nel ruolo di esterno destro difensivo si rivedrà Florenzi, che ha smaltito i postumi dell'influenza, anche se Karsdorp potrebbe essere confermato.In attacco Dzeko è in vantaggio su Schick per il ruolo di centravanti, con El Shaarawy, Zaniolo e Kluivert a supporto. Di nuovo in gruppo De Rossi, fermo per influenza Fazio, ma dovrebbe farcela.

Gasperini avrà ancora fuori per infortunio Freuler a centrocampo. Rispetto alla formazione che ha stravinto in casa del Frosinone, Gasperini potrebbe operare un solo cambio: dentro Palomino, fuori Djimsiti. Per il resto, Castagne ancora favorito su Gosens, Pasalic su Pessina.



Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!