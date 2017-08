Atalanta-Roma: probabili formazioni, Di Francesco sceglie Juan Jesus

La Roma va a Bergamo e affronta l'Atalanta nella 1^ giornata di Serie A. Mister Di Di Francesco è pronto all'esordio nonostante i tanti dubbi di un precampionato non eccezionale. Tutti gli ultimi sette confronti di Serie A tra i due club all'Atleti Azzurri d'Italia hanno visto entrambe le squadre andare a segno.

Le ultime notizie in casa Atalanta

Tornerà De Roon, dopo un anno dall'ultima volta, ma solo dalla panchina. In avanti Kurtic a supporto di Gomez-Petagna, con Ilicic che dovrebbe entrare a partita in corso. Molto probabile l'utilizzo da esterno di Hateboer (con il belga Castagne arrivato dal Genk pronto a subentrare) e di Gosens sull'altra fascia. Al centro della difesa più Palomino di Caldara.

Le ultime notizie in casa Roma

Squadra già sotto pressione dopo la disastrosa prestazione di Vigo in amichevole. In difesa Di Francesco parte con Manolas e Juan Jesus al centro, Peres e Kolarov sulle fasce. In attacco Defrel manda El Shaarawy in panchina. Con i compagni anche Florenzi, ma il suo rientro tra i convocati dovrebbe slittare a inizio settembre.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Petagna, Kurtic. All. Gasperini

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco