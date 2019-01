Atalanta-Roma, l'analisi di Di Francesco: "Secondo tempo assurdo, la squadra non è guarita"

L'Atalanta rimonta tre gol alla Roma che frena la corsa Champions (qui le pagelle). Queste le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match e riportate da LaRoma24.it: "Nel primo tempo la squadra ha fatto bene per come avevamo preparato la partita, difendendo bene e cercando la verticalità. Non mi capacito perché non è la prima volta che ci accade, è assurdo vedere una squadra così con gli stessi uomini tra primo e secondo tempo. Quando dico che questa squadra non è guarita mi riferisco a questo, ha delle deficienze mentali che vengono fuori in queste occasioni. Non puoi buttare all’aria un 3-0 contro l’Atalanta e ti è andata pure bene perché si poteva perdere".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!