Atalanta-Roma 3-3 | Squadra pazza e fragile: dilapidato vantaggio di 3 gol

La Roma pareggia 3 a 3 contro l'Atalanta nella 21^ giornata di Serie A dopo una partita pazza all'Atleti Azzurri d'Italia. I giallorossi partono bene, spingono e dopo pochi minuti passano con Dzeko che sfrutta un bell'assist, di petto, di Zaniolo. I nerazzurri, colpiti, con Gomez e Ilicic cercano un immediato riscatto, creano molte occasioni ma non riescono a impensierire Olsen anche grazie al muro eretto da Manolas. La squadra capitolina, però, è in partita, solida, e al minuto 33 raddoppia.

Nzonzi, solo, imposta e lancia l'indemoniato Dzeko che, lascia sul posto l'ex Toloi, e batte, ancora, Berisha raddoppiando il punteggio. L'Atalanta barcolla e la Roma fa 3 a 0, al 40', con Zaniolo che illumina ancora per El Shaarawy che controllo e fa il 7° gol in campionato. Esulta la panchina romanista e i tifosi ospiti giunti a Bergamo. Prima dell'intervallo, però, Castagne di testa riapre la contesa.



Nella ripresa, al 60', l'Atalanta va ancora in gol. Papu Gomez illumina, per la seconda volta, pescando Toloi che anticipa Manolas e fa 2 a 3. Al 69' altra emozione: Kolarov stende Ilicic in area ed è rigore. Dal dischetto, però, Zapata sbaglia. Passano trenta secondi e Zapata segna il 3 a 3.

Il tabellino di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-3): Berisha 6; Djimsiti 5, Toloi 6, Mancini 5 (53' Palomino 6); Hateboer 6, Pasalic 5, de Roon 5,5, Casatgne 6,5; Ilicic 6,5, Gomez 6,5; Zapata 6. All. Gasperini.

Roma (4-2-3-1): Olsen 5; Karsdorp 5 (78' Fazio sv), Manolas 5,5, Marcano 5,5 Kolarov 5,5; Cristante 6, Nzonzi 6,5; Zaniolo 7,5, Lo. Pellegrini 5,5 (65' Florenzi 6), El Shaarawy 7 (62' Kluivert 5,5); Dzeko 8. All. Di Francesco

Marcatori: 2 Dzeko (R), El Shaarawy (R), Castagne (A), Toloi (A), Zapata (A)

Ammoniti: Manolas (R), Cristante (R), Nzonzi (R)

Di seguito le pagelle di Atalanta-Roma

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!