Roma buona la prima: l'ex Lazio Kolarov inganna la Dea, Bergamo espugnata

La Roma vince 1 a 0 contro l'Atalanta nella 1^ giornata di Serie A. Alla mezzora è l'ex Lazio Alexsandar Kolarov a sbloccare il match su calcio di punizione. E' il gol decisivo. Tre punti importanti per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che rispondono a Juventus e Napoli.

Parte meglio l'Atalanta

Parte bene la squadra di Gasperini con il Papu Gomez che punta De Rossi e calcia impegnando in presa bassa Alisson. Buona la spinta sugli esterni dei bergamaschi che, con Gosens e Hateboer, alza il pressing e il ritmo. La partita, tuttavia, seppur equilibrata fatica a decollare. Al 23' squillo della Roma. Masiello sbaglia il tempo, Defrel ne approfitta ma con la punta manda a lato. Passano due minuti e i padroni di casa rispondono con un bel inserimento di Kurtic che, con il mancino, manda in curva.

Il gol di Kolarov sblocca la partita

La Roma soffre ma passa in vantaggio. Masiello affossa ingenuamente Nainggolan fuori dall'area di rigore. Kolarov si incarica della battuta e, con un calcio intelligente, fa passare la sfera sotto la barriera trafiggendo Berisha. E' 1 a 0. Dopo gli anni alla Lazio il serbo fa quindi gioire per la prima volta i tifosi della Roma. La rete romanista sveglia l'Atalanta che, d'orgoglio, si riversa in attacco ma senza fortuna.

I cambi del secondo tempo

Ad inizio ripresa le due squadre, tra la stanchezza e il campo "infame" gli errori aumentano. Al 48' Petagna ha una palla buona ma calcia malissimo. Al 55' cambia Gasperini: fuori Petagna e dentro Cornelius. La Roma, con le unghie e con i denti, si difende grazie anche all'esperienza dei suoi giocatori. Gli orobici le provano tutte con Ilicic e De Roon per Kurtic e Cristante. Risponde la Roma con El Shaarawy per Defrel.

Palo di Ilicic, la Roma respinge gli assalti

Nel finale l'Atalanta prova l'arrembaggio ma la Roma resiste. Al minuto 80 spazio anche per Fazio con giallorossi più coperti e fisici in mezzo all'area di rigore. Nel finale c'è spazio anche per l'esordio con la maglia della Roma di Pellegrini. I nerazzurri, stanchi, fanno paura al minuto 87' quando Ilicic, da un metro, colpisce un clamoroso palo. De Rossi e compagni non soffrono e portano a casa tre punti d'oro rispondendo così alle vittorie di Juventus e Napoli.

Il tabellino di Atalanta-Roma

Atalanta: Berisha 5,5; Toloi 6, Palomino 6,5, Masiello 5; Hateboer 6, Cristante 6 (74' De Roon 6), Freuler 6, Gosens 5,5; Kurtic 5,5 (70' Ilicic 6), Petagna 5 (55' Cornelius 6), Gomez 6,5. A disp: Gollini, Rossi, Bastoni, Caldara, Mancini, Castagne, Schmidt, Haas, Melegoni, Pessina, Orsolini, Vido All: Gasperini

Roma: Alisson 6; Bruno Peres 5,5 (80' Fazio sv), Manolas 5,5, Jesus 6, Kolarov 7; Nainggolan 6,5, De Rossi 6,5, Strootman 6; Defrel 5,5 (74' El Shaarawy 6), Dzeko 5,5, Perotti 5,5 (85' Pellegrini sv). A disp: Skorupski, Lobont, Moreno, Nura, Gonalons, Gerson, Under, Tumminello. All: Di Francesco

Marcatori: Kolarov (R)

Ammoniti: Defrel (R), Toloi (A), Nainggolan (R)