Atalanta-Lazio, probabili formazioni: rivoluzione in attacco

La Lazio affronta l'Atalanta nel posticipo della 17^ giornata. La squadra di Gasperini ha perso solo la prima partita casalinga in questo campionato, contro la Roma: successivamente per i bergamaschi sono arrivati cinque successi e due pari. Biancocelesti sempre a segno nelle ultime sei trasferte di campionato a Bergamo.

Le ultime in casa Atalanta

Gasperini deve fare a meno di De Roon, in mezzo spazio a Cristante e Freuler. Probabile la conferma di Ilicic dopo la sua buona prova col Genoa, partirà quindi dalla panchina Kurtic. Solita coppia d'attacco con Petagna preferito come bomber in avanti.

Le ultime in casa Lazio

Luis Alberto dovrebbe recuperare con Felipe Anderson che partirà dalla panchina. Immobile squalificato, al suo posto c'è Caicedo. Centrocampo a 5 formato da Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. Ballottaggio Wallace-Bastos.

Probabili Formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Petagna. All. Gasperini

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Caicedo. All. Inzaghi