Atalanta-Lazio 1-0 | Sconfitta e beffa nel finale: i biancocelesti non sanno più vincere

La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo della 16^ giornata di Serie A. L'avvio per gli ospiti è choc con Duvan Zapata che rompe subito il ghiaccio. I biancocelesti, a testa bassa, provano a riaddrizzare il match ma faticano. Al 92' il pareggio di Francesco Acerbi ma il Var annulla.

Nel Monday Night tre punti importanti per la bagarre Europa. In piena lotta l'Atalanta, la formazione di Gasperini vuole bissare il successo di Udine per agganciare al sesto posto Sassuolo e Roma. Occasione invece per la Lazio per scacciare la crisi. Alla prima occasione, però, l'Atalanta passa. Affondo sulla corsia mancina di Gosens che mette il pallone al centro, topica di Radu che invece di liberare l'area di rigore serve la sfera a Zapata che tutto solo davanti a Strakosha non può sbagliare. E' 1 a 0.

Al 13' prima occasione in favore della Lazio, pallone in profondità di Correa per lo scatto di Immobile che si libera della marcatura di Palomino e scarica il destro trovando la risposta in tuffo di Berisha. La Lazio nel finale di primo tempo attacca a testa bassa ma i tentativi di Immobile, Milinkovic-Savic e Correa non fanno paura a Berisha.

Ad inizio ripresa è l'Atalanta a premere, ancora. Al 56' grande pallone di Correa nel cuore dell'area di rigore per Immobile, colpisce malissimo da ottima posizione l'attaccante biancoceleste spendendo però altissimo. Inzaghi, non contento, cambia inserendo Luis Alberto e Lukaku. Al 72' traversone dalla trequarti di Lulic per Milinkovic-Savic, pallone insidioso sul quale si avventa Berisha che non blocca.

Nel finale Inzaghi le prova tutte con Caicedo per Wallace. I biancocelesti, a testa bassa, cercano il pari. La Lazio, però, non punge e la partita finisce così. Brutto ko per i capitolini che non vincono in campionato dal 4 novembre scorso.

Il tabellino di Atalanta-Lazio

Atalanta (3-4-2-1): Berisha 6; Toloi 6,5, Palomino 6 (57' Djimsiti 6), Mancini 6; Hateboer 6, De Roon 7, Freuler 6, Gosens 6,5; Ilicic 5,5 (67' Pasalic 6), Gomez 6 (84' Masiello sv); Zapata 7. Allenatore: Gasperini. Panchina: Gollini, Castagne, Adnan, Pessina, Rigoni, Valzania, Barrow, Tumminello.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Wallace 5,5 (78' Caicedo 6), Acerbi 5,5, Radu 5; Marusic 5,5 (64' Lukaku 6), Parolo 6, Badelj 6 (64' Luis Alberto 6), Milinkovic-Savic 5,5, Lulic 6; Correa 5,5; Immobile 5,5. Allenatore: Inzaghi. Allenatore: Proto, Luiz Felipe, Bastos, Patric, Durmisi, Murgia, Cataldi.

Marcatori: Zapata (A)

Ammoniti: Parolo (L), Zapata (A), Lukaku (L), Djimsiti (A)

