Asd Judo Frascati si “allarga” ancora

Frascati (Rm) – L’Asd Judo Frascati non è solo un punto di riferimento della cittadina tuscolana da ormai oltre quarant’anni. Lo è anche per i comuni del circondario dove, da qualche tempo, sta “esportando” la qualità dei suoi insegnamenti: già l’anno scorso era nata (e continua ad esserci) una sorta di “sezione distaccata” alla “Greggi Sport” di Monte Porzio Catone, dove attualmente il maestro Lorenzo Ranalli fa lezione tutti i martedì e giovedì con bambini delle scuole elementari dalle ore 17 alle 18. Allo stesso modo, l’Asd Judo Frascati ha avviato un progetto simile anche presso la scuola “Braschi” di Grottaferrata dove è nato un nuovo corso, sempre dedicato ai bambini delle scuole elementari (sia interni che esterni all’istituto) e sempre dalle ore 17 alle 18 nei giorni di martedì e giovedì. “Abbiamo cominciato a inizio ottobre e c’è stato subito un forte interesse nei confronti della nostra disciplina” spiega il maestro Nicola Moraci che cura in prima persona le lezioni, affiancato dai suoi “allievi” Alfonso Monti Licenziato ed Edoardo Crudele i quali seguono un progetto alternanza scuola-lavoro tramite il liceo sportivo che frequentano. “Al “Braschi” si faceva già un po’ di judo, ma non con tecnici federali – specifica il maestro Moraci - Qualcuno dei nostri piccoli allievi attuali, quindi, aveva già qualche piccola nozione, altri invece sono totalmente novizi della nostra disciplina. I bambini più grandi del corso si trattengono per una mezz’ora, fino alle 18,30, per approfondire alcuni aspetti tecnici. Comunque i piccoli judoka che fanno attività al “Braschi”, così come quelli del “Greggi Sport” di Monte Porzio, parteciperanno a tutte le iniziative e le gare proposte dall’Asd Judo Frascati. Il “debutto” per molti di loro arriverà già domenica 24 novembre con la partecipazione alla prima tappa del trofeo “4 Stagioni” che si terrà presso l’impianto “Raffaello” di via Capograssi a Roma. Nel prossimo fine settimana, invece, ci saranno due appuntamenti al PalaGelsomini di Roma che vedranno impegnati alcuni atleti del club frascatano: sabato la prova di qualificazione al campionato italiano riservate alla classe Esordienti B a cui parteciperanno Alessandro Pastizzo (categoria 60 chili) e Matteo Karol Cusano (55 chili), domenica il “Primo trofeo di Roma - Gran Premio di primo, secondo e terzo dan” dedicato alle classi maggiori in cui sarà presente Federico Maria Di Stefano nella classe Senior (categoria 60 chili).