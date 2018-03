Asd Judo Frascati, scorpacciata di medaglie a Monterotondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La solita sontuosa risposta dei giovani atleti dell’Asd Judo Frascati. Gli atleti del club tuscolano, stavolta, hanno fatto scintille presso il palazzetto dello sport di Monterotondo dove nello scorso fine settimana si è tenuto il partecipatissimo trofeo di Primavera (circa 800 atleti) riservato agli Esordienti A, alle classi dei Fanciulli e Ragazzi e anche ai Cadetti, impegnati nelle qualifiche per i campionati italiani. In quest’ultima classe, ben tre atleti dell’Asd Judo Frascati hanno staccato il pass per l’appuntamento tricolore: si tratta di Noemi Van Bemmelen, che ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nella categoria dei 63 chili, ma anche di Alfonso Licenziato Monti (66 chili) e Leonardo Billi (73 chili) che hanno disputato una gara egregia. Buon quinto posto per Luna Guidi Blasi nella categoria dei 57 chili, mentre Edoardo Crudele (66 chili) e Andrea Casagrande (73 chili) hanno abbandonato la competizione al primo turno. Nella classe Esordienti A Matteo Cusano si è confermato ancora una volta il più forte della categoria 45 chili vincendo i suoi incontri prima del limite. Sotto tono la prova di Alessandro Pastizzo nei 55 chili, mentre Cristian Petcu ha conquistato l’argento nella categoria dei 60 chili. Molti i medagliati nella prova riservata ai Ragazzi e ai Fanciulli: nella prima classe è arrivato un bell’oro per Tommaso Ioli nella categoria dei 24 chili, ma anche per Jacopo Quartucci (30 chili) e Tommaso Fioranelli (42 chili). Giovanissimi atleti che hanno dimostrato di avere notevoli doti tecniche e anche una spiccata personalità. Tre sono stati anche gli argenti conquistati rispettivamente da Alessio Enrico Pannunzi (36 chili), Amy Simbi (37 chili) e Niccolò Perotti (33 chili), mentre hanno conquistato una buona medaglia di bronzo sia Giordano Ruffo (54 chili), Alessandro Mancini e Simone Antonelli (39 chili), Gabriele Dominijanni (39 chili), Valerio Pulice (36 chili) e Roberto Alcini (33 chili). Tra i Fanciulli, infine, oro per Giacomo Violetti (26 chili), argento per Emanuele De Sanctis (29 chili) e bronzo per Giacomo Viti (29 chili), Cristian Zappalà e Yerel Dori (entrambi nei 38 chili).