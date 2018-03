Asd Judo Frascati (ritmica): buone risposte dal Kabaeva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La prima storica gara federale del settore ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati è alle porte. Accadrà domenica presso il PalaSporting di Roma per il campionato di serie D organizzato, per l’appunto, dalla Federazione Ginnastica d’Italia (Fgi). Un salto di qualità ulteriore per un gruppo, quello della responsabile Laura Lauretti e delle tecniche Lavinia Freda e Francesca Vichi, che ha fatto passi da gigante da quando è entrato a far parte dell’offerta sportiva proposta dall’Asd Judo Frascati. Alla kermesse di domenica parteciperanno quattro atlete seguite da Laura Lauretti vale a dire Paola Tumco (classe 2007), Benedetta Rumiz (2008), Alessia Lollobattista e Giada Caputo (entrambe 2009). Intanto nello scorso fine settimana un altro gruppo di giovani atlete dell’Asd Judo Frascati ha partecipato alla prima tappa del campionato Kabaeva, svoltasi ad Ariccia ed organizzata come sempre dall’ente promozionale Uisp. A seguire le ragazze era presente Lavinia Freda che giudica «complessivamente soddisfacente la prova delle nostre atlete. Il livello della gara non era altissimo, ma è stato comunque un evento molto partecipato (circa un centinaio le atlete presenti provenienti dalle province di Roma e Latina, ndr) e i risultati sono stati sicuramente incoraggianti». Nella categoria Junior (in cui l’Asd Judo Frascati aveva in gara tre ragazze nate nel 2005), Claudia Formicola si è piazzata nella fascia oro della specialità individuale palla, mentre Alessia Ricciardi ed Erika Butera hanno concluso nella fascia argento. «Buoni piazzamenti, ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare» commenta la Freda. Le piccole Gaia Giannetti (classe 2010) e Lucia Ingrosso (2011), invece si sono esibite nella categoria Esordienti nell’esercizio di coppia palla, ottenendo un bel piazzamento nella fascia oro. «Loro sono al secondo anno di ritmica e hanno costruito l’esercizio praticamente nell’arco di un mese, quindi possiamo sicuramente essere contenti di quello che hanno fatto vedere». Dopo la gara federale di domenica, altre ragazze del settore ritmica dell’Asd Judo Frascati saranno di scena nel campionato Almudena (organizzato dalla Uisp) il 17 e 18 marzo prossimi.