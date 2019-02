Asd Judo Frascati: Licenziato vola ai campionati italiani Cadetti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Asd Judo Frascati avrà un suo rappresentante anche ai prossimi campionati italiani Cadetti, in programma sabato al PalaPellicone di Ostia. Si tratta di Alfonso Licenziato, atleta classe 2002 che nella prova di qualificazione andata in scena domenica scorsa al PalaGelsomini di Roma è riuscito a conquistare il terzo posto nella categoria 66 chili. «Sono contento per questa qualificazione anche perché non ero al meglio della condizione – sottolinea Licenziato – Avevo avuto qualche problema per “tirare il peso” e in gara non mi sentito al massimo delle energie. Ho vinto i primi due incontri in modo abbastanza convincente, poi nel terzo ho avuto un calo di concentrazione che mi è costato caro. Ma nel successivo combattimento di ripescaggio, ho ottenuto il successo che mi è valso il terzo posto». Per Licenziato sarà la terza esperienza ai campionati italiani dopo quella nella categoria Esordienti B e quella della passata stagione sempre tra i Cadetti. «In passato non sono riuscito ad ottenere risultati di grande spessore, ma ci proverò sabato – dice il giovane atleta dell’Asd Judo Frascati – Sarà una competizione molto dura e sarà sicuramente complicato conquistare una medaglia, ma cercherò di fare il massimo». Licenziato è un prodotto purissimo della storica scuola del club del maestro e presidente Nicola Moraci. «Pratico judo da 11 anni e l’ho sempre fatto qui a Frascati, mi trovo benissimo in questa società e la considero una seconda famiglia». Al PalaGelsomini altri due atleti frascatani sono riusciti a salire sul podio, ma non hanno staccato il pass per partecipare ai campionati italiani: si tratta di Flavio Stoduto (46 chili) e Alessio Mariotti (50), mentre Andrea Casagrande (81) ha ottenuto il quinto posto ed Edoardo Crudele (66) è stato eliminato al primo turno. Ora tutta la società tuscolana farà il tifo per Licenziato nella speranza che da Ostia possa arrivare una grande notizia.