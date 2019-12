Asd Judo Frascati, Lepore campione italiano Master

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un nuovo campione italiano per l’Asd Judo Frascati. Lo storico club tuscolano del maestro Nicola Moraci ha applaudito nello scorso fine settimana il trionfo di Alessio Lepore agli Assoluti Master andati in scena nella cittadina piemontese di Giaveno, in provincia di Torino. Senza sbavature la prestazione dell’atleta tuscolano che si è esibito nella categoria dei 66 chili M4-M5: “Ho vinto i primi due incontri per ippon in maniera abbastanza netta – racconta Lepore – Poi ho dovuto faticare sicuramente di più in finale contro il milanese Andrea Leobono, un atleta molto quotato anche a livello internazionale. Alla fine, però, gli arbitri hanno inflitto tre sanzioni al mio avversario e io mi sono aggiudicato l’incontro”. Un’altra bella soddisfazione in una stagione molto positiva per Lepore: “Sono andato a queste finali dei campionati italiani con tanta fiducia anche se la vittoria non è mai scontata. Inoltre il primo posto mi ha permesso di guadagnare un altro dan e di arrivare al terzo tra le cinture nere. Comunque i successi aiutano ad aumentare l’autostima e spesso “agevolano” altre vittorie”. Anche per questo motivo, Lepore vuole essere protagonista pure nel 2020 su palcoscenici ancora più importanti: “La mia intenzione è quella di partecipare sia ai campionati europei che ci saranno a maggio in Grecia sia ai mondiali che si terranno a settembre in Polonia”. A Giaveno, sotto gli occhi del maestro Nicola Moraci presente alla kermesse, ha combattuto con ottimi risultati anche Antonello Aliano, ex atleta dell’Asd Judo Frascati che si è piazzato al terzo posto nella categoria oltre i 90 chili M4-M5. Sia Lepore che Alliano, poi, hanno simpaticamente “portato in trionfo” il maestro Moraci (come si vede nella foto) festeggiando con lui le preziose medaglie conquistate. La kermesse tricolore ha confermato che la scuola dell’Asd Judo Frascati è sempre di primissimo livello sia per i giovani talenti, sia per gli atleti più esperti.