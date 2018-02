Asd Judo Frascati, in arrivo un week-end ricco di impegni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Sarà un ultimo fine settimana di febbraio ricco di appuntamenti per l’Asd Judo Frascati. Da una parte il settore della ginnastica ritmica, dall’altra quello “storico” del judo: tanti gli impegni che vedranno protagonisti i ragazzi del club del presidente e maestro Nicola Moraci. Molte delle ragazze del settore della ritmica saranno di scena domenica al PalaSporting di Roma (in via Giacomo Brogi) per il promozionale agonistico organizzato dalla Uisp (dedicato ai più grandi) e anche per una prova denominata “percorsi motori” e pensata per le bambine di cinque o sei anni. Alla gara principale parteciperanno le ragazze allenate da Laura Lauretti e seguite per l’occasione da Lavinia Freda: Ludovica Di Vincenzo (classe 2000) e Gaia Ciarleglio (nata nel 2001) saranno le atlete più grandi ai nastri di partenza. Assieme a loro un sestetto composto da due ragazze nate nel 2007, vale a dire Viola Giammarioli e Paola Tumco, due del 2008, Benedetta Rumiz e Alice Ruggeri, e infine due nate nel 2009, cioè Alessia Lollobattista e Giada Caputo. Il gruppo delle piccoline che parteciperà al circuito dimostrativo dei percorsi motori sarà seguito dall’allenatrice Francesca Vichi e composto da Ginevra Umbro (l’unica classe 2011), Benedetta Di Giacomo, Anna Della Portella, Francesca Di Luca e Alice Amati (tutte nate nel 2012). Importanti appuntamenti in arrivo anche per il settore judo: una ventina di atleti, accompagnati dal maestro Daniele Mattozzi, saranno presenti domenica a Fiano Romano per il trofeo giovanile “Città di Fiano” organizzato dall’ente promozionale Csen e dedicato alle classi Esordienti A (nati nel 2006) e B (2004 e 2005) e anche a quella dei Ragazzi (2007 e 2008). Infine c’è tanta curiosità per la partecipazione degli atleti dell’Asd Judo Frascati al 31esimo torneo internazionale di Vittorio Veneto (in provincia di Treviso). Sotto gli occhi del maestro Nicola Moraci scenderanno sul tatami al sabato le tre Juniores della comitiva, vale a dire Flavia Favorini, Veronica Farina ed Elisabetta Vivino, e alla domenica i due Cadetti, cioè Leonardo Billi ed Edoardo Crudele.