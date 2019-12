Asd Judo Frascati, il settore ginnastica ritmica ha rotto il ghiaccio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore della ginnastica ritmica dell’Asd Judo Frascati ha “rotto il ghiaccio”, facendo il suo esordio stagionale nel “Quinto trofeo d’autunno” organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia (Fgi) che si è svolto ad Alatri nei giorni scorsi. Cinque atlete del club tuscolano sono state impegnate in questo appuntamento, seguite da vicino dalle allenatrici Laura Lauretti, Lavinia Freda e Valeria Bertoni. Quest’ultima, da questa stagione, si occupa da vicino della parte coreografica degli esercizi delle ragazze frascatane ed esprime tutta la sua soddisfazione per quanto visto ad Alatri: “Avevamo cinque atlete in gara e tutte hanno dimostrato grande professionalità. La cosa che mi ha fatto più piacere, dal mio punto di vista, è la cura che hanno messo nell’aspetto artistico dell’esercizio e non solo nella parte tecnica: questo rappresenta un grande salto di qualità. Sono state concentrate fino all’ultimo nel migliorare l’esercizio da portare in gara, dimostrando una maggiore maturità rispetto all’anno scorso e aiutandosi tra loro”. Tutte le cinque atlete dell’Asd Judo Frascati si sono esibite nel corpo libero e nella palla: Alessia Lollobattista si è piazzata al quarto posto tra le Allieve prima fascia del trofeo promozionale, mentre nel trofeo Silver Benedetta Rumiz ha chiuso seconda nella categoria LA A2 e Giada Caputo ha ottenuto il terzo posto con Marida Mantovani ottava nella categoria LA A3. Infine Paola Tumco ha conquistato un bellissimo sesto posto nella categoria LB A4 del trofeo Silver. “Paola è stata molto brava perché ha dovuto modificare le difficoltà dell’aspetto tecnico dell’esercizio, ma lo ha fatto con grande determinazione”. Gli ottimi risultati delle cinque atlete tuscolane confermano che la strada è quella giusta: “Tra la sottoscritta, Laura Lauretti e Lavinia Freda c’è forte empatia e la preparazione per Alatri è stata frutto di un grande lavoro di team” conclude la Bertoni. Anche il tecnico Laura Lauretti si dice “molto soddisfatta per questi ottimi risultati, considerando anche che è stata la prima gara dopo la pausa estiva e che tutte le ginnaste si sono presentate in pedana con esercizi di gara nuovi e questo richiede tanto coraggio e concentrazione. Ottima tenuta di gara e risultati soprattutto per Giada Caputo e Marida Mantovani rispettivamente alla prima gara Silver e alla prima gara federale. Certamente sono soddisfatta anche delle prestazioni di Paola Tumco, Alessia Lollobattista e Benedetta Rumiz: la prima ha partecipato ad una gara di livello superiore (da LA a LB, ndr), la seconda è quasi salita sul podio gareggiando ad un trofeo di alto livello tecnico e la terza ha conquistato il suo primo podio in Silver”.