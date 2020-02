Judo Frascati (ginn. artistica), buoni riscontri dalla seconda prova di serie D Silver federale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore ginnastica artistica dell’Asd Judo Frascati ha messo alle spalle un intenso week-end di gare. Sabato e domenica alcune atlete del club tuscolano, seguite dai tecnici Giorgia Coni e Germana Ghio, hanno affrontato la seconda e ultima prova serie D Silver federale (organizzata dalla Fgi, Federazione Ginnastica Italiana) e le risposte sono state sicuramente positive. Al sabato si è svolta l’ultima gara di squadra per la categoria Allieve LC3: a difendere i colori dell’Asd Judo Frascati sono state Martina De Luca, Veronica Pisaturo, Cecilia Vaimakis, Irene Pannunzi e Sofia Monti. “Nonostante qualche errore di troppo dettato dall’emozione, le nostre atlete hanno confermato il terzo posto già ottenuto nella prima prova, tra l’altro segnando lo stesso identico punteggio – sottolinea Giorgia Coni – Hanno iniziato la gara con un attrezzo complicato come la trave (tra l’altro per tutte è stata la prima volta sulla trave alta 1,25 metri e dieci centimetri di larghezza, ndr) e le cose non sono andate benissimo, ma questo non le ha condizionate e anzi successivamente hanno recuperato nel corpo libero e poi nel volteggio dove sono state bravissime. Il giorno seguente è stata la volta della squadra formata da Alice Ciocchetti, Dafne Tomei, Francesca Berardinelli e Sara Tavazza, con Emma Asci che in extremis ha dovuto rinunciare per un improvviso stato influenzale. Le nostre ragazze hanno gareggiato nel livello LC Junior/Senior, conquistando complessivamente due punti in più della scorsa gara. La prova prevedeva l’utilizzo delle parallele, uno degli attrezzi tecnicamente più difficili, ma hanno superato l’esame con buoni riscontri così come accaduto nella trave dove hanno ridotto al minimo gli errori. Qualche sbavatura in più nel corpo libero, mentre sono state bravissime nel volteggio. Alla fine è arrivato un nono posto su ben 23 squadre partecipanti e questo è certamente un risultato incoraggiante”. Per il settore della ginnastica artistica ora è in arrivo un week-end di “pausa da gare”, ma si riprenderà già il 29 febbraio e 1 marzo con le prime gare individuali federali (Fgi) e nello specifico la prima prova LA3 e LB. Il week-end successivo del 7 e 8 marzo ci saranno altre gare individuali federali (Fgi) con la prima prova LC e LC3. Infine ottimi riscontri sono arrivati anche dal settore judo con Amy Simbi che ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria 52 chili al “Trofeo Italia” riservato agli Esordienti A (nati nel 2008) e svoltosi nello scorso fine settimana a Riccione.