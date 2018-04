Asd Judo Frascati, Farina dopo il secondo posto a Malta: "Una bella esperienza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Non solo Flavia Favorini. Tra i talenti giovanili “in rampa di lancia” dell’Asd Judo Frascati c’è anche Veronica Farina, atleta classe 1999 (compirà 19 anni il prossimo 1 giugno) che magari non avrà ottenuto le soddisfazioni internazionali della compagna di società, ma che ha già dimostrato di avere grinta e qualità per fare bene. Una conferma, in questo senso, è arrivata dalla manifestazione internazionale che la Farina ha affrontato prima di Pasqua a Malta e che l’ha vista conquistare un’ottima medaglia d’argento nella categoria 52 chili della classe “Open” (quindi anche contro avversari più grandi visto che l’atleta tuscolana è in età Juniores). «In semifinale ho dovuto incrociare la connazionale Brachelente con cui c’è stato un assalto molto equilibrato tanto che ho vinto per wazari al golden score – racconta la Farina – Nel corso di quel match, però, ho rimediato un problema alla spalla che mi ha fortemente condizionato nella finale disputata contro un’atleta estone e alla fine mi sono dovuta accontentare dell’argento. Ma quella di Malta è stata indubbiamente una bella esperienza, anche se in altre occasioni mi ero potuta misurare in tornei internazionali». Una forte iniezione di fiducia per una ragazza che ha un sogno nel cassetto ben preciso: «Mi piacerebbe riuscire a fare questo sport da professionista arrivando magari a far parte di un gruppo sportivo militare, ma la strada è lunga e decisamente piena di ostacoli» spiega la Farina che è un prodotto purissimo dell’Asd Judo Frascati. Il “colpo di fulmine” con il judo è nato addirittura nel 2004. «Vedevo gli allenamenti della mia sorella maggiore Francesca Romana e delle mie cugine e mi sono innamorata di questo sport che da allora non ho più mollato – racconta la Farina – Mi alleno praticamente tutti i giorni, fatta eccezione per la domenica, e negli ultimi anni sono riuscita a vincere un oro e un argento ai campionati italiani Csen tra i Cadetti e un oro nella classe Juniores». Questo, inoltre, sarà un anno importante anche per il suo percorso scolastico. «Sto frequentando il quinto anno presso l’istituto tecnico “Buonarroti” di Frascati e quindi dovrò sostenere gli esami. Vorrei continuare gli studi all’università, dovrò vedere come questo si potrà conciliare con il mio impegno sportivo» conclude la Farina.