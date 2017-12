Asd Judo Frascati: a Foligno tre primi posti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un week-end di campionati italiani per l’Asd Judo Frascati. La società del maestro e presidente Nicola Moraci è stata impegnata coi suoi atleti tra Ostia (dove si è svolto il campionato italiano Esordienti B organizzato dalla Fijlkam) e Foligno (dove è andato in scena quello della Csen dedicato a svariate categorie). Nel primo caso c’è stata da registrare la buona prestazione di Flavio Favorini (categoria 50 chili) che ha vinto il primo incontro disputato e poi si è fermato al secondo tentativo. C’è stata poi anche la vittoria di Sara Corbo (57 chili) che si allena spesso presso l’Asd Judo Frascati pur non essendo tesserata col club tuscolano. Numerosi i risultati ottenuti in terra umbra: tra gli Esordienti A Federico Petrini (40 chili) è arrivato primo, vincendo quattro incontri e mettendo in mostra una bella prestazione. Tra gli Esordienti B ha festeggiato il primo posto anche Cesare Farina (45 chili), autore di una prova eccellente. Nella medesima categoria buonissimo anche il terzo posto di Alessio Mariotti. Vanno sottolineati anche le prove di Andrea Casagrande (secondo nella categoria 73 chili), Marco Francini (terzo nei 55 chili), Flavio Stoduto (terzo nei 40 chili), Tommaso Virgili (terzo negli 81 chili). Nessun podio, ma una serie di positive prestazioni anche tra i Cadetti dove si sono registrati i quinti posti di Alfonso Licenziato (66 chili), Leonardo Billi (73 chili) e Luna Blasi Guidi (57 chili), mentre Edoardo Crudele (66 chili) si è infortunato dopo il secondo incontro e ha dovuto abbandonare la competizione. Infine, nella classe Juniores, Veronica Farina (57 chili, cugina di Cesare) ha sbaragliato la concorrenza dimostrandosi molto competitiva a questi livelli pur gareggiando nella categoria superiore rispetto a quella di competenza e vincendo con pieno merito. Molto bene anche Roberto Mascherucci che nella classe Master ha ottenuto un positivo secondo posto vincendo tre incontri e cedendo all’ultimo per un infortunio al ginocchio destro.