Asd Grottaferrata calcio a 5, si apre il mercato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Se (come dice un famoso proverbio popolare) “il buongiorno si vede dal mattino”, quello dell’Asd Grottaferrata calcio a 5 sembra davvero roseo. La società del presidente Manuel Masi, in attesa di avere l’ufficialità del salto in serie C2 dopo il secondo posto dello scorso anno in D, ha già fatto capire di avere ambizioni molto importanti sia per il suo secondo anno di vita, sia a lungo termine (“vogliamo portare Grottaferrata nelle categorie nazionali” ha detto il massimo dirigente). Un modo per ricordare nel migliore dei modi la figura del compianto Ivano Checchi, tecnico arrivato a Grottaferrata nella passata stagione e scomparso improvvisamente a inizio giugno. Le prime mosse di mercato del club criptense in vista della stagione 2020-21 sono abbastanza eloquenti, come da annunci del neo direttore generale Alessio Passerini: “Abbiamo trovato l’accordo con l’ultimo Giuseppe Galante e con il pivot Emiliano Bizzarri. Due giocatori molto esperti che dovranno rappresentare un punto di riferimento per i più giovani del gruppo e che possono dare ancora tanto sul campo di gioco. Mister Simone Piscedda, ovviamente, li conosce molto bene e ha sposato in pieno l’idea di averli nel suo gruppo. Due elementi importanti su cui la società ha investito in attesa di avere la certezza di disputare il campionato di serie C2, ma noi ci stiamo muovendo in quella ottica”. Galante e Bizzarri hanno alle spalle una lunga carriera (spesso vincente) nel mondo del futsal, ma rappresentano solo i primi passi della società criptense sul mercato: “Nei prossimi giorni annunceremo l’accordo con altri elementi di ottimo livello che andranno a rinforzare la nuova rosa, la quale conterà pure su qualche giocatore del vecchio gruppo. Insomma, il nostro mercato è appena cominciato…” conclude il direttore generale Passerini.