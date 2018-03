Asd Bellegra 1962 calcio, Rocchi: "A Monteporzio pareggio con qualche rammarico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Bellegra (Rm) – Torna a muovere la classifica la Prima categoria dell’Asd Polisportiva Bellegra 1962. La squadra del presidente Marco Cilia ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Atletico Monteporzio: un risultato importante per tenere alle spalle proprio i castellani, anche se il player manager Vincenzo Rocchi non sembra totalmente soddisfatto. «Qualche rammarico è rimasto. E’ vero che abbiamo giocato un primo tempo non molto positivo, cominciando col “solito” gol subito nella parte iniziale della sfida, pareggiando i conti con una rete di Carpentieri e andando di nuovo sotto prima dell’intervallo. Ma nel secondo tempo abbiamo reagito in maniera forte: è arrivato presto il gol del 2-2 firmato da Saulini, appena entrato, e poi sono state diverse le occasioni per vincere la gara». La classifica vede sempre il Bellegra in una posizione non troppo distante dalla “zona rossa”, anche se il presidente Cilia aveva detto un paio di settimane fa che la squadra valeva di più di questo piazzamento. «E’ vero, questo gruppo avrebbe potuto stare più in alto. Al momento è chiaro che bisogna guardare a chi ci è alle spalle e in quest’ottica il pareggio di Monteporzio è da accogliere in maniera positiva. Inoltre siamo stati molto condizionati dagli infortuni nell’ultimo periodo e questo ha tolto qualche sicurezza alla squadra. Ma non va mai dimenticato che questo gruppo ha vinto due anni fa la Coppa di Terza categoria e l’anno scorso il campionato di Seconda: ora si sta confrontando per la prima volta con la Prima categoria e le cose non stanno andando male». Il protagonista di quei due successi è stato proprio Rocchi, attaccante classe 1982 che aveva già svolto il ruolo di player manager ripreso (a stagione in corso) proprio per dare una scossa alla squadra che non viveva un bellissimo momento. «Sto giocando pochissimo perché in questo momento devo essere concentrato al massimo sulla gestione della squadra». Dopo la sosta, il Bellegra ospiterà la vice capolista Giardinetti Garbatella. «Speriamo di recuperare qualche infortunato. Il prossimo avversario vale sicuramente la Promozione, ma a Bellegra è dura per tutti. Il pronostico non è chiuso» conclude Rocchi.