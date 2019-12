AS Roma, si avvicina il passaggio di testimone: Pallotta vicino all’addio

Il gruppo Friedkin vuole la Roma. Il principale esportatore di Toyota negli Stati Uniti vuole concludere l'affare prima della fine del 2019.

Una proposta da valutare

L’offerta iniziale, di 750 milioni, è stata migliorata. La fase di stallo potrebbe subire un’improvvisa accelerazione perché James Pallotta è chiamato ora a valutare la nuova proposta, che si avvicina ai 780 milioni di euro. Questo è quanto è disposto ad offrire il miliardario americano, per rilevare la società dall'attuale patron giallorosso.

Il futuro assetto societario

L’eventuale passaggio di testimone dovrebbe concludersi senza strappi. Ryan Friedkin, figlio del magnate americano, diverrebbe il nuovo presidente. Ma James Pallotta resterebbe comunque in società, seppure con una quota di minoranza. Non è quindi escluso che l'avvicendamento, a queste condizioni, possa essere comunicato prima del brindisi di fine anno.

La finestra di mercato

I tifosi giallorossi già sperano che, l'eventuale passaggio di proprietà, porti in dote qualche regalo a gennaio. Soprattutto nella prospettiva di trovare un sostituto a Kalinic, nei panni di "vice Dzeko". Difficile però che, con l’arrivo del gruppo Friedkin negli assetti societari, possano spalancarsi le porte del mercato. Non è detto però che l’avvicendamento non porti comunque una dote.

Il futuro di De Rossi

A Trigoria si guarda con interesse cosa sta accedendo all’ombra della Bombonera. L’arrivo di Riquelme nella dirigenza del Boca potrebbe avere ripercussioni sul destino di Daniele De Rossi. Se le condizioni fisiche non gli consentiranno di proseguire l'esperienza in Argentina, per De Rossi potrebbero aprirsi le porte nello staff romanista. Una possibilità che, la scorsa estate, “Capitan Futuro” non aveva voluto considerare. Ma che ora, dopo una stagione travagliata a Buenos Aires, non è più così peregrina. Il primo “acquisto” del futuro patron giallorosso, potrebbe essere proprio lui.