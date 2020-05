Roma, Pallotta respinge l'ultima proposta di Friedkin e resta al comando

James Pallotta avrebbe respinto l'ultima proposta del gruppo Friedkin. Prima del lockdown da coronavirus, venditore e acquirente erano d'accordo su una cifra. Due mesi di Covid-19 hanno cambiato tutto, compresa la stima del valore di AS Roma.

I conti, come ha riportato anche Sky Sport, dunque sono fatti: 710 milioni offerta prima del Covid; 475 milioni l'offerta due mesi dopo. 235 milioni in meno, appunto. Un calcolo che a Pallotta non è andato giù.

Ora la trattativa sembra senza futuro. Come sarà quindi la Roma bis di Pallotta? Bisognerà tagliare tutte le spese tagliabili e rivolgersi a profili di calciatori completamente diversi rispetto ai dieci anni precedenti. Difficilmente alla Roma si vedrà un centrocampo con nomi big.

La nuova Roma di Pallotta sarà un laboratorio di calcio sostenibile. Più giovani e abbattimento monte ingaggi. Un percorso completamente diverso rispetto al recente passato.