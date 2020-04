As Roma, la nuova maglia con le strisce orizzontali: l'indiscrezione sul web

In attesa di ufficialità, aumentano le indiscrezioni sulla prossima maglia della As Roma. Il portale specializzato brasiliano Mantos do Futebol ha pubblicato una foto del primo prototipo prodotto: la nuva maglia riprenderà lo stile della famosissima Pouchain del 1979/80 ribattezzata 'maglia ghiacciolo'.

Conferme che arrivano anche da Footy Headlines, anche questo un sito specializzato, che riprende lo stile della nuova maglia della Roma per la stagione 2020-2021.

La nuova divisa della Roma adotterebbe lo stesso look di quarant'anni prima, scelta multicolor che come allora combina una base rosso vivo con sfumature di arancione e giallo in blocchi.