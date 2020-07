As Roma, addio Nike: risolto il contratto con la multinazionale americana

L'AS Roma e Nike hanno comunicato di aver risolto anticipatamente il loro accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica. La notizia è stata data sul sito ufficiale del club.

La società di Trigoria aveva firmato nel 2013 con la multinazionale statunitense un contratto pluriennale, che ora volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20.

"La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà all'AS Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing", ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer dell’AS Roma.

Per la stagione 2020-21, Roma e Nike hanno stipulato un nuovo accordo in base al quale Nike "continuerà a fornire in esclusiva alla società tutto il materiale tecnico da gara, da allenamento e casual della prima squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili".